شكرا لمتابعة خبر عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم في ⁧المملكة⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم الاثنين في المملكة وتصدرت رفحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد أن رفحاء سجلت 46.1 درجة مئوية، والدمام 45 درجة، والقيصومة 44.8 درجة، فيما سجلت الرياض 44 درجة، ومكة المكرمة 44 درجة مئوية، وسُجلت أدنى درجات الحرارة في مدينة أبها 30 درجة مئوية.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف.