شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 4 فئات مستفيدة من منصة "نفاذ" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال سلطان الحميدي؛ نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي في بنك التنمية الاجتماعية، إن منصة "نفاذ" تعمل على تمويل الأعمال الحرة .

وأضاف في تصريحات متلفزة أنها تمثل منتجا تمويليا موجها للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة، حيث يتيح لهم المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

لفت إلى أن الفئات المستهدفة هي : الموظفين براتب 10 ألاف وأقل لمسار الخدمات التخصصية، والموظفين براتب 5 آلاف ريال وأقل لمسار النقل التشاركي، والعاطلين عن العمل وبدون راتب، وغير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.