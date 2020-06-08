شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الطائف إلى 2153 حالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): كشفت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كشفت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الطائف. وارتفع إجمالي الإصابات داخل المحافظة إلى 2153 حالة، فيما بلغ عدد المتوفين بالفيروس 8 حالات. كما أعلنت الوزارة أيضا، اليوم، عن تسجيل حالة تعافي جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1509 حالة.

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