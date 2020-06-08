«أرقام رسمية» تظهر عمليات التعافي من كورونا بالمناطق والمحافظات

تصدّرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مُسجلةً شفاء 309 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 74.524 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

وتم تسجيل 283 في الدمام و206 في مكة المكرمة و204 في جدة 133، و99 في الجبيل و84 في الخبر و74 في بريدة و65 في القطيف و50 في المدينة المنورة و34 في الظهران، وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة.

كما تم تسجيل 26 في نجران و17 في راس تنورة، و15 في خليص و12 في شرورة، و6 في كلّ من النعيرية والخرج والجفر و5 في ينبع و4 في كلٍّ من تبوك وجازان وبقيق والمزاحمية، و3 في كل من بطحاء وعرعر وأبها وصفوى وبيش والمبرز.

أيضًا تم تسجيل حالتين في كل من بيشة والزلفي ومحايل والكامل وصبيا والعيص، وحالة واحدة في كل من الطوال والدائر والرين وثار والمضّة والعارضة والطائف وخميس مشيط ووادي بن هشبل والدلم، وأبو عريش ورابغ ومليجة وسبت العلاية ورنية والعيون، وضرما وقلوة وحريملاء والمجاردة وظهران الجنوب وبلجرشي وضبا ورماح وسلوى وأضم وحدة.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 105283 حالة، وتسجيل 1707 حالات تعافٍ؛ ليصل مجموع المتعافين إلى 74.524 حالة، وتسجيل 34 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 746 حالة.

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