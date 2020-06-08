الصحة توقّع مذكّرة تفاهم مع «كاكست» لتعزيز الوقاية من الأمراض

وقّعت وزارة الصحة مذكرة تقاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»؛ للتعاون في المجالات الصحية والعلمية، وتتضمن تطوير التقنيات المتعلقة بالصحة العامة، وتقديم خدمات الاستشارات والحلول، المبتكرة للمساهمة في تعزيز الرعاية الصحية بجميع مستوياتها والوقاية من الأمراض، والانتفاع المشترك بشأن قواعد البيانات والمنشآت والمختبرات المستخدَمة للبحوث والتطوير.

وتتضمن مذكرة التفاهم تقنيّات الجينوم والحوسبة البيولوجية، وتقنيّات اللقاحات والتصنيع البيولوجي، والنمذجة الرياضية والمحاكاة، وأنظمة الروبوت والتحكم الذاتي، وتقنيات الاتصالات وانترنت الأشياء، وتقنيات الصناعة الرابعة والتصنيع المتقدّم، فضلًا عن تقنية المعلومات وتحليل البيانات ومجال الذكاء الاصطناعي.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 3.369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 105283 في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1707 ما يرفع الإجمالي 74.524، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 746 حالة، بعد تسجيل 34 حالة.

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