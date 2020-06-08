السعودية اليوم / فرع " الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" بالرياض يوقع أكثر من "22" اتفاقية خلال الستة أشهر الماضية



الرياض 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن توقيعه أكثر من " 22" اتفاقية منفذة وأخرى قيد التنفيذ مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية ذات العلاقة وذلك خلال الستة أشهر الماضية.

وتهدف هذه الشراكات إلى خدمة مستفيدي الوزارة من الجنسين والفئات المشمولة بالرعاية داخل الدور والمراكز الإيوائية والكوادر العاملة معهم حيث تشمل الخدمات التدريبية والصحية والرعاية الطبية المؤقتة والدائمة وانشاء بعض الأقسام المتخصصة داخل الفروع الايوائية وكذلك تقديم الاستشارات النفسية والإرشادية والنفسية والارشادية لدعم الوعي الفكري لدى الجنسين بالإضافة إلى خدمات التأهيل والتوظيف وتنظيم المعارض والبرامج والمبادرات التطوعية والمشاركة بالفعاليات والاحتفالات والملتقيات المختلفة وعقد جلسات الصلح الأسري والاجتماعي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض علي بن حسن العجمي أن الفرع يتطلع من خلال هذه الشراكات إلى تنظيم وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات لاسيما تلك التي تخص المستفيدين من الرعاية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى اشراك كافة قطاعات المجتمع المدني في دعم الحركة التنموية للدولة .

// انتهى //

18:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.