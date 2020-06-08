

الرياض 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة الرياض 459 منشأة تجارية خالفت القرارات الاحترازية لمنع انتشار

كما كثفت الأمانة جولاتها الرقابية لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة، حيث ضبطت الأسبوع الماضي 638 بائعًا جائلاً في أنحاء متفرقة من المدينة، وسلمتهم للجهات الأمنية تمهيدًا لتطبيق العقوبات الرادعة بحقكم، فيما بلغت كمية المواد الغذائية المصادرة 9,772 كيلو، وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الإرشادات الصحية.

وتستمر أعمال أمانة منطقة الرياض الميدانية المكثفة، للتحقق من التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، ومنها التباعد الاجتماعي، والتقيد بارتداء الكمامات، والتزام المنشآت بتنفيذ أعمال تعقيم للأسطح ذات الملامسة المتكررة، واتخاذ كافة التدابير الموصى بها لحماية السكان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

// انتهى //

18:41ت م

0187



الرياض 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة الرياض 459 منشأة تجارية خالفت القرارات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في العاصمة خلال الأيام الـ7 الماضية، وطبقت عليها العقوبات بحدها الأعلى وأحيل ملاكها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وذلك في إطار جهود الأمانة الميدانية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الوقائية وبما يضمن سلامة السكان وراحتهم.كما كثفت الأمانة جولاتها الرقابية لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة، حيث ضبطت الأسبوع الماضي 638 بائعًا جائلاً في أنحاء متفرقة من المدينة، وسلمتهم للجهات الأمنية تمهيدًا لتطبيق العقوبات الرادعة بحقكم، فيما بلغت كمية المواد الغذائية المصادرة 9,772 كيلو، وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الإرشادات الصحية.وتستمر أعمال أمانة منطقة الرياض الميدانية المكثفة، للتحقق من التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، ومنها التباعد الاجتماعي، والتقيد بارتداء الكمامات، والتزام المنشآت بتنفيذ أعمال تعقيم للأسطح ذات الملامسة المتكررة، واتخاذ كافة التدابير الموصى بها لحماية السكان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //18:41ت م0187

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الرياض: إغلاق 459 منشأة خالفت القرارات الاحترازية خلال الأيام الـ7 الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.