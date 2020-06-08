السعودية اليوم / رئيس جامعة نجران يؤكد على التقيد بالإجراءات الاحترازية ويحث على مضاعفة الخدمات الإلكترونية



نجران 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

أكد معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، على تقيد الجامعة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر عمادتي تقنية المعلومات والاتصالات ، والتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ،للوقوف على سير العمل والخدمات التعليمية لخدمة الطلاب الطالبات.

وأشاد الدكتور السبيعي، بما قدمته عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من خدمات إلكترونية خلال الفصل الماضي، أسهمت في نجاح سير العملية التعليمية وأداء الاختبارات النهائية بكل يسر وسهولة، حاثاً المسئولين في العمادة على مضاعفة الجهود وتطوير الخدمات بما يخدم طلاب الفصل الصيفي لاستمرارية النجاحات التي تحققها الجامعة في مجالاتها المختلفة.

كما ثمن معالي رئيس الجامعة الدور الكبير الذي تقوم به عمادة تقنية المعلومات والاتصالات في تقديمها لخدمات إلكترونية أسهمت في إنجاز جميع المعاملات لدى الكليات والإدارات من خلال متابعتها وإنجازها عن بُعد، مؤكداً أن الجامعة تميزت بامتلاكها تقنيات وبرامج عالية سهلت سير العمل في ظل تلك الظروف وأثبتت الخطوات السباقة للجامعة.

// انتهى //

18:38ت م

0185



نجران 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسأكد معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، على تقيد الجامعة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ،بما يضمن سلامة جميع موظفي وموظفات الجامعة، منوهاً بما تم اتخاذه من إجراءات شملت عمليات التعقيم المكثفة لمباني الجامعة، وتقيد الموظفين والموظفات بلبس الكمامات وتطبيق التباعد داخل المباني والمكاتب، وكذلك اتخاذ الجامعة لإجراءات الفحص الحراري على بوابة الجامعة، والتنبيه على المراجعين والطلاب بمتابعة معاملاتهم عبر أنظمة الجامعة الإلكترونية التي أتاحتها الجامعة لهم.جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر عمادتي تقنية المعلومات والاتصالات ، والتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ،للوقوف على سير العمل والخدمات التعليمية لخدمة الطلاب الطالبات.وأشاد الدكتور السبيعي، بما قدمته عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من خدمات إلكترونية خلال الفصل الماضي، أسهمت في نجاح سير العملية التعليمية وأداء الاختبارات النهائية بكل يسر وسهولة، حاثاً المسئولين في العمادة على مضاعفة الجهود وتطوير الخدمات بما يخدم طلاب الفصل الصيفي لاستمرارية النجاحات التي تحققها الجامعة في مجالاتها المختلفة.كما ثمن معالي رئيس الجامعة الدور الكبير الذي تقوم به عمادة تقنية المعلومات والاتصالات في تقديمها لخدمات إلكترونية أسهمت في إنجاز جميع المعاملات لدى الكليات والإدارات من خلال متابعتها وإنجازها عن بُعد، مؤكداً أن الجامعة تميزت بامتلاكها تقنيات وبرامج عالية سهلت سير العمل في ظل تلك الظروف وأثبتت الخطوات السباقة للجامعة.// انتهى //18:38ت م0185

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جامعة نجران يؤكد على التقيد بالإجراءات الاحترازية ويحث على مضاعفة الخدمات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.