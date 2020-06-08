

الرياض 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن الدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغًا حول اشتباه سقوط شخص في مجرى وادي الحاير جنوب مدينة الرياض .

وقال : إنه إثر البلاغ انتقلت قوة بشرية وآلية من الدفاع المدني للبحث داخل الوادي وفي عدد من المواقع الحرجة داخله، وتم اخراج مركبه من على بداية المجرى ، فيما لاتزال أعمال البحث قائمه حتى الآن في مياه الوادي.

// انتهى //

18:33ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "مدني الرياض" يجري البحث في مياه وادي الحاير بعد بلاغ عن اشتباه سقوط شخص في الوادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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