السعودية اليوم / تعليم الأحساء يجري اختبارات الشخصية لـ 107 معلمة مرشحة للعمل الارشادي عن بعد



الأحساء 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

تجري الإدارة العامة للتعليم بالأحساء ممثلة بإدارة توجيه وإرشاد الطالبات الاختبارات والمقابلات الشخصية لـ ١٠٧ من المعلمات الراغبات في العمل الإرشادي بالمدارس عن بُعد ، وذلك على موقعها الإلكتروني .

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي أنه انطلاقا من حرص الإدارة العامة للتعليم بالأحساء على أهمية تأدية المرشحات من المرشدات الطلابيات لرسالتهن الوطنية خلال هذه الفترة والمتمثلة في التهيئة والاستعداد للعام الدراسي القادم وتوفير المتطلبات المادية والبشرية قبل بدء الدراسة والتأكد من جاهزيتها ، وحرصا على استقرار الميدان التعليمي فقد تقرر إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية لهن من أجل العمل الإرشادي واستكمال إجراءات الترشيح عن بُعد، وذلك نظراً للظروف الحالية ولعدم إمكانية اجراء الاختبار والمقابلات الشخصية مباشرة .

من جانبها قالت مديرة إدارة توجيه وإرشاد الطالبات ابتسام بنت أحمد الدريويش أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحرص على حماية المرشحات اثناء دخول الاختبار التجريبي للمعلمات المتقدمات الذي عقد لهن أمس وكذلك الاختبار الأساسي الذي عقد اليوم ، مشيرةً إلى أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية عن بُعد لمن اجتزن الاختبار بنسبة 60% خلال الأسبوع الجاري .

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17:45ت م

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