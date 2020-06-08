السعودية اليوم / الصحة : تسجيل (3369) حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا .. وإجمالي الفحوصات يبلغ (976815) فحصاً



الرياض 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (3369) حالة مؤكدة جديدة لفيروس

وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها (3369) حالة، 52% من الحالات تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و31% من الحالات للإناث، و69% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5% والأطفال 11% والبالغين 84%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سُجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (746) حالة، وجدة (577) حالة، ومكة المكرمة (376) حالة، والدمام (301) حالة، والهفوف (241) حالة، والقطيف (224) حالة، والخبر (180) حالة، والمدينة المنورة (124) حالة، والظهران (99) حالة، والطائف (42) حالة، والدرعية (41) حالة، وخميس مشيط (38) حالة، والمبرز (33) حالة، والجبيل (28) حالة، والخرج (22) حالة، وتبوك (21) حالة، ورأس تنورة (19) حالة، ووادي الدواسر (18) حالة، وحفر الباطن (15) حالة، وأبها (13) حالة، والعارضة (13) حالة، وجازان (13) حالة، وعرعر (13) حالة، وينبع (10) حالات، وبيشة (9) حالات، ونجران (9) حالات، وأبو عريش (8) حالات، وبيش (8) حالات، وصبيا (8) حالات، والجفر (7) حالات، والعيون (6) حالات، والنعيرية (6) حالات، ومهد الذهب (5) حالات، وبريدة (5) حالات، والخرمة (5) حالات، والنماص (5) حالات، والخفجي (5) حالات، وشرورة (5) حالات، وصامطة (4) حالات، ورابغ (4) حالات، وضباء (4) حالات، وأحد رفيدة (3) حالات، وبقيق (3) حالات، والليث (3) حالات، والعويقلة (3) حالات، والمزاحمية (3) حالات، والسليل (3) حالات، والباحة حالتان، والمندق حالتان، وطبرجل حالتان، وعيون الجواء حالتان، ورياض الخبراء حالتان، والقنفذة حالتان، ومحايل عسير حالتان، ورجال ألمع حالتان، وصفوى حالتان، ورويضة العرض حالتان، وحالة واحدة في كل من: العقيق، والمخواة، والقرى، وبلجرشي، وعنيزة، وثريبان، وظلم، والحرجة، والقحمة، وظهران الجنوب، وقرية العليا، وحائل، وفيفاء، وخليص، وخباش، والشعبة، والدلم، والزلفي، وحريملاء، ورفائع الجمش، وتمير.

وبينت أن عدد الوفيات جراء الفيروس بالمملكة بلغ (746) حالة بإضافة (34) حالة وفاة جديدة ، وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة كشفت أنها قامت بـ (18578) فحصا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (976815) فحصا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7033333) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3149989) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (403131) حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

// انتهى //

17:41ت م

0172



الرياض 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (3369) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (105283) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (30013) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1632) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، كما سُجلت (1707) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (74524) حالة.وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها (3369) حالة، 52% من الحالات تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و31% من الحالات للإناث، و69% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5% والأطفال 11% والبالغين 84%.وذكرت أن الحالات الجديدة التي سُجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (746) حالة، وجدة (577) حالة، ومكة المكرمة (376) حالة، والدمام (301) حالة، والهفوف (241) حالة، والقطيف (224) حالة، والخبر (180) حالة، والمدينة المنورة (124) حالة، والظهران (99) حالة، والطائف (42) حالة، والدرعية (41) حالة، وخميس مشيط (38) حالة، والمبرز (33) حالة، والجبيل (28) حالة، والخرج (22) حالة، وتبوك (21) حالة، ورأس تنورة (19) حالة، ووادي الدواسر (18) حالة، وحفر الباطن (15) حالة، وأبها (13) حالة، والعارضة (13) حالة، وجازان (13) حالة، وعرعر (13) حالة، وينبع (10) حالات، وبيشة (9) حالات، ونجران (9) حالات، وأبو عريش (8) حالات، وبيش (8) حالات، وصبيا (8) حالات، والجفر (7) حالات، والعيون (6) حالات، والنعيرية (6) حالات، ومهد الذهب (5) حالات، وبريدة (5) حالات، والخرمة (5) حالات، والنماص (5) حالات، والخفجي (5) حالات، وشرورة (5) حالات، وصامطة (4) حالات، ورابغ (4) حالات، وضباء (4) حالات، وأحد رفيدة (3) حالات، وبقيق (3) حالات، والليث (3) حالات، والعويقلة (3) حالات، والمزاحمية (3) حالات، والسليل (3) حالات، والباحة حالتان، والمندق حالتان، وطبرجل حالتان، وعيون الجواء حالتان، ورياض الخبراء حالتان، والقنفذة حالتان، ومحايل عسير حالتان، ورجال ألمع حالتان، وصفوى حالتان، ورويضة العرض حالتان، وحالة واحدة في كل من: العقيق، والمخواة، والقرى، وبلجرشي، وعنيزة، وثريبان، وظلم، والحرجة، والقحمة، وظهران الجنوب، وقرية العليا، وحائل، وفيفاء، وخليص، وخباش، والشعبة، والدلم، والزلفي، وحريملاء، ورفائع الجمش، وتمير.وبينت أن عدد الوفيات جراء الفيروس بالمملكة بلغ (746) حالة بإضافة (34) حالة وفاة جديدة ، وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة كشفت أنها قامت بـ (18578) فحصا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (976815) فحصا.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7033333) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3149989) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (403131) حالة.ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.// انتهى //17:41ت م0172

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة : تسجيل (3369) حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا .. وإجمالي الفحوصات يبلغ (976815) فحصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.