السعودية اليوم / العراق تسجل 1115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



بغداد 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1115 إصابة جديدة بفيروس "

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 370 حالة, فيما تم تسجيل 386 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 5572 حالة , وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات إلى اليوم 7539,منهم 75 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

17:37ت م

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بغداد 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسسُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1115 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد, مما رفع حصيلة الإصابات الكلية منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 13481 إصابة مؤكدة، توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك وميسان والمثنى والسليمانية وديالى وبابل وذي قار ونينوى.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 370 حالة, فيما تم تسجيل 386 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 5572 حالة , وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات إلى اليوم 7539,منهم 75 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //17:37ت م0169

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