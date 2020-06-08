السعودية اليوم / عودة تدريجية لفتح المساجد في بلجيكا



بروكسل 16 شوال 1441ه الموافق 8 مايو 2020 م واس

أعلن المجلس التنفيذي للمسلمين في بلجيكا إنه تم البدء بشكل تدريجي في إعادة فتح المساجد اليوم بعد ثلاثة أشهر من الحجر جراء جائحة

وأفاد المجلس في بيان نُشر في بروكسل أنه في إطار هذه المرحلة الأولى حددت السلطات الصحية في بلجيكا حدا أقصى لعدد المصلين في المساجد بحيث لا يتجاوز 100 شخص في كل صلاة، مشددا على ضرورة الحفاظ على مسافة متر ونصف بين كل مصل وآخر .

وطالب المجلس المسلمين في بلجيكا بالتعاون وقبول التدابير التي قد يتم مراجعتها وفق تقييم دوري للطاقة الاستيعابية لدور العبادة .

ويأتي قرار إعادة فتح المساجد في أعقاب قرار مجلس الأمن القومي البلجيكي في الثالث من يونيو الجاري بشأن الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تنطوي على تجمعات الناس في أماكن العبادة في بلجيكا.

وبدأت البلاد اليوم المرحلة الثالثة من رفع إجراءات الحجر الصحي .

وأعلن المجلس التنفيذي للمسلمين في بلجيكا أنه سيتم تقديم الدعم لغير القادرين على التوجه إلى المساجد لأسباب صحية من خلال علماء الدين لاسيما من خلال دروس افتراضية مسجلة في المسجد الكبير في بروكسل وتعميمها على شبكات التواصل الاجتماعي .

// انتهى //

17:34ت م

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بروكسل 16 شوال 1441ه الموافق 8 مايو 2020 م واسأعلن المجلس التنفيذي للمسلمين في بلجيكا إنه تم البدء بشكل تدريجي في إعادة فتح المساجد اليوم بعد ثلاثة أشهر من الحجر جراء جائحة كورونا المستجد .وأفاد المجلس في بيان نُشر في بروكسل أنه في إطار هذه المرحلة الأولى حددت السلطات الصحية في بلجيكا حدا أقصى لعدد المصلين في المساجد بحيث لا يتجاوز 100 شخص في كل صلاة، مشددا على ضرورة الحفاظ على مسافة متر ونصف بين كل مصل وآخر .وطالب المجلس المسلمين في بلجيكا بالتعاون وقبول التدابير التي قد يتم مراجعتها وفق تقييم دوري للطاقة الاستيعابية لدور العبادة .ويأتي قرار إعادة فتح المساجد في أعقاب قرار مجلس الأمن القومي البلجيكي في الثالث من يونيو الجاري بشأن الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تنطوي على تجمعات الناس في أماكن العبادة في بلجيكا.وبدأت البلاد اليوم المرحلة الثالثة من رفع إجراءات الحجر الصحي .وأعلن المجلس التنفيذي للمسلمين في بلجيكا أنه سيتم تقديم الدعم لغير القادرين على التوجه إلى المساجد لأسباب صحية من خلال علماء الدين لاسيما من خلال دروس افتراضية مسجلة في المسجد الكبير في بروكسل وتعميمها على شبكات التواصل الاجتماعي .// انتهى //17:34ت م0166

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