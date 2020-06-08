السعودية اليوم / تعليم الأحساء يدشن حزمة من برامج التدريب في التطوع الصحي



الأحساء 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

دشن مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى أمس الأول, حزمة من برامج التدريب التطوعي لمنسوبي ومنسوبات الإدارة من المتطوعين والمتطوعات في المجال الصحي والذي تجاوز عدد المسجلين المعتمدين في التطوع الصحي عبر منصة تعليم الأحساء ومنصة وزارة التعليم مايزيد على 500 متدرب ومتدربة ، وذلك خلال الفترة من ١٤ إلى ٢٥ من شهر شوال الجاري و الذي تشرف عليه اللجنة المركزية لأعمال التطوع الصحي بتعليم الأحساء.

وألقى العيسى كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن أهمية و مفهوم العمل التطوعي.

بعد ذلك انطلقت باكورة البرامج ببرنامج تدريبي بعنوان " أخلاقيات التطوع" ، ليتوالى بعدها في الأيام القادمة بقية البرامج التدريبية التي سيقدمها نخبة من المتخصصين في مجال التطوع والتي تشمل برامج السلامة حياة ، استثمار الأزمات في إكساب العادات الإيجابية ، التطوع في زمن الأزمات ، وأخيرا أساسيات التصميم الإعلامي والتوعية والتثقيف الصحي.

// انتهى //

16:45ت م

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