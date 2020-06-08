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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 3369 إصابة جديدة وارتفاع عدد الحالات الحرجة والان مع التفاصيل
الإثنين 8 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 3,369 حالة إصابة جديدة، و1,707 حالات شفاء، و34 حالة وفاة.
كما ارتفعت أعداد المصابين في العناية المركزة إلى 1632.
وكانت الداخلية السعودية، أعلنت تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوماً، تبدأ من 6 يونيو حتى 20 من الشهر نفسه، بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.
في حين، كشف مصدر مسؤول في الداخلية، باستمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعاً مستمراً خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعداداً لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.
وأوضح المصدر لوكالة أنباء السعودية "واس"، الجمعة الماضية، أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حالياً، مؤكداً أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه
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