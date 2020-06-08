شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني الرياض" يبحث عن شخص سقط في مياه وادي الحاير والان نبدء بالتفاصيل

يواصل رجال الدفاع المدني بمنطقة الرياض ، البحث في مياه وادي الحاير بعد بلاغ عن اشتباه سقوط شخص في الوادي وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن الدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغًا حول اشتباه سقوط شخص في مجرى وادي الحاير جنوب مدينة الرياض . وقال : إنه إثر البلاغ انتقلت قوة بشرية وآلية من الدفاع المدني للبحث داخل الوادي وفي عدد من المواقع الحرجة داخله، وتم اخراج مركبه من على بداية المجرى ، فيما لاتزال أعمال البحث قائمه حتى الآن في مياه الوادي.

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