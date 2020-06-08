شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2299 كيلو أجبان فاسدة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

رصدت هيئة الغذاء والدواء في الدمام مصنعًا يقوم بتعبئة عبوات من الأجبان منتهية الصلاحية والتالفة، وتم ضبط ٢٢٩٩ كجم من المنتجات ، وتم إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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