شكرا لقرائتكم خبر عن 753 جولة على الأسواق المركزية ومساكن العمالة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وتوزّعت الفرق الصحية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمنشآت التجارية المستثناة منذ بدء مزاولتها الأنشطة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية التي تقف عليها الأمانة واتباع البروتوكولات الصحية والبلدية والتشديد على التعقيم والتطهير العام للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل (31) مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، و (14) مخالفة تكدّس بالأسواق المركزية، و (5) مخالفات تكدس في مساكن العمالة، فيما تم تطهير (1178) موقع، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
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