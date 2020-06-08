شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين خدمة "نخدمك في منزلك" بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الخدمة تأتي ضمن الجهود التي تقدمها الأمانة لخدمة جميع المستفيدين، وتوفير عناء الوقت والجهد، وحفاظاً على سلامتهم، كما تأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تنفذها الأمانة، مع الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة، وتحقيقاً للتعليمات التي أصدرتها حكومتنا الرشيدة في هذا الشأن.
وبين أن الخدمة تمكن المستفيد من حجز موعد عبر البوابة الرقمية www.eamana.gov.sa، ورفع ملاحظاته وبلاغاته لتقوم إدارة خدمة العملاء بتقييم الطلب ، وتقديم الخدمة المناسبة له، بحسب الإدارة المعنية، إضافة إلى ذلك أنها تُمكِّن المستفيد من حجز موعد مع معالي الأمين إذا تطلب الأمر أو مع أحد مسؤولي الأمانة المعنيين حسب الاختصاص والخدمة المراد الاستفادة منها.
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