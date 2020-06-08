شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة جدة" تقف على التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني والان نبدء بالتفاصيل

وقفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة أمس على التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني الذي تم تشييده على أرض مركز جدة للمعارض التابع للغرفة التجارية بشمال المحافظة ، بتعاون ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة حيث ستكون الطاقة الاستيعابية للمستشفى 500 سرير ، وسيعمل على إجراءات استقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة وكذلك ممن لديهم أعراض خفيفة ، لحين تماثلهم للشفاء -باذن الله- .

وأوضحت صحة جدة أن مساحة المستشفى الميداني الذي تبلغ مساحته 8000 متر مربع ، تم فيه مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية ، حرصاً على سلامة الجميع ، كما تم دعم المستشفى بالعديد من الطواقم الطبية والفنية المتخصصة و بعض الكوادر الإدارية ، إلى جانب تزويده بالمستلزمات الطبية والأدوات وأنابيب الأكسجين لضمان التعامل مع مثل الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" .

وأشارت إلى أن الخطة التشغيلية للمستشفى تشمل التشغيل التجريبي في البداية بواقع 20 سريراً وذلك للتأكد من فاعلية وجاهزية الأجهزة والمعدات التي تم تجهيز المستشفى بها كمرحلة أولى ، وذلك حرصاً على أن يتم التشغيل وفق الخطط المعدة مسبقاً ، إلى حين اكتمال التشغيل الكلي .

ويضم المستشفى كافة الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في : المختبر ، والأشعة ، والصيدلية ، والتغذية ، والتموين الطبي