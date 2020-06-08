شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 525 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الأسماك التي تم إتلافها جاء لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مبيناً أنه جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، مفيداً أن البلدية تكثف الجولات الرقابية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وتتخذ جميع التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.
وبين أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، داعياً المواطنين والمقيمين بالتواصل عبر الرقم 940 في حال الاشتباه بأي منتج أو وجود ملاحظات.
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