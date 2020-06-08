شكرا لقرائتكم خبر عن 41 جريمة .. سقوط عصابة سرقة العاملين في التطبيقات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ‏وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية، جميعهم في العقد الثاني من العمر) إثر ثبوت تورطهم بارتكاب (41) جريمة سلب وإكراه بالقوة تحت التهديد تمثل باستغلال العاملين بالتطبيقات الإلكترونية واستدراجهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 41 جريمة .. سقوط عصابة سرقة العاملين في التطبيقات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.