شكرا لقرائتكم خبر عن "صحافة الموبايل" .. 40 إعلاميًا يستأنفون صناعة الإعلام الرقمي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تستأنف هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، مساء غد الثلاثاء 9 يونيو 2020، البرنامج التأهيلي (صناعة الإعلام الرقمي) بورشة تدريبية متخصصة "عن بُعد" في "صحافة الموبايل"، يقدّمها المدرب الإعلامي مهند النعيمي، وذلك بعد إقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، توصيةً باستئناف البرنامج.

وكان البرنامج، الذي تنظّمه هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، وترعاه مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، جرى تعليقه في شهر مارس الماضي، مع بدء أزمة جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، والتحق به 40 إعلاميًا وإعلامية يمثلون عددًا من المؤسسات الإعلامية الصحفية والإلكترونية والتلفزيونية.

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وقال مدير هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء عادل بن سعد الذكر الله، إن البرنامج، والذي يعد الأول من نوعه، يستهدف تنفيذ 150 ساعة تدريبية، بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، مع تطبيق التعليم بتنفيذ 8 مشاريع لكل متدرب، و12 موضوعًا تدريبيًا في أحدث اتجاهات العمل الإعلامي في برنامج تطبيقي مكثف، ومن محاوره: معرفة التقنيات الأساسية للتحرير الجيد، خصائص النص الصحفي وعناصر جودته، والتحرير الصحفي الميداني: التحقيق، الربورتاج والبروفايل، والتنظيم والتدقيق اللغوي، واكتشاف الأخطاء الذاتية، وكتابة العناوين الجيدة، والمقدمة والتعاليق والتلخيص ورؤوس الأقلام، والقدرة على استخدام أدوات التحقق من الأخبار والمعلومات من خلال النص والصورة والفيديو وعنوان الرابط وغيرها، والإلمام بكيفية اختيار الأسلوب الأمثل لتمثيل البيانات مرئيًا بشكل فعّال، ومعرفة تقديم المعلومة بطريقة بصرية مثيرة وتفاعلية، وفهم ومقارنة الفرق بين وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني في عالم الإعلام الرقمي، والتفريق بين الأنواع المختلفة للكتابة للإنترنت، والعناصر الفنية لبناء القصة الرقمية وخصائصها الإبداعية، وفهم وممارسة صحافة الموبايل بإتقان، وإجادة إنتاج فيديو مناسب بالموبايل ونشره، وتحديد الأشكال المختلفة للمحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي لتتناسب مع طبيعة كل شبكة، وإنتاج أشكال مختلفة لمحتوى الفيديو لشبكات التواصل الاجتماعي، ومعرفة كيفية إنتاج مقاطع فيديو إخبارية على فيسبوك وفهم الاختلافات مع يوتيوب، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك ويوتيوب) لبث الفيديو، وإدارة الترويج الذاتي للصحفي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصميم الاستراتيجية المطلوبة لإنشاء وتوزيع محتوى الأخبار عبر القنوات المختلفة على الإنترنت كالشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، مع وضع الأهداف الصحيحة.

وبدوره، أشار نائب مدير هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء والمشرف على البرنامج بدر بن عبدالله العتيبي، إلى أن البرنامج تم استئنافه "عن بُعد"، بعد التحقق من المعايير اللازمة لنجاح التدريب "عن بعد" والتأكد من توفر البيئة المناسبة، ويوفر البرنامج، ومدته 12 أسبوعًا تدريبيًا، المعرفة والمهارات اللازمة للمتدربين وتأهيلهم على استخدام أدوات وسائل الإعلام الرقمي بشكل منهجي وتطبيقي؛ ليصبح لديهم إلمام بالتقنيات والمستحدثات الخاصة بالصحافة الرقمية، مما يؤهلهم للمنافسة في هذا المجال، ويحمل البرنامج، حزمة مزايا من بينها: مصمم وفق أسس مهنية ومهنية عالية، ومنح المتدربين شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويقدم فرصة للمزج بين أصول الصحافة والعمل الإعلامي وبيئة الإعلام الرقمي الجديد من أدوات قابلة للتوظيف في وسائل الإعلام الجديد والتقليدي.

وقال: إن البرنامج يهدف إلى تخريج جيل جديد متمكن من استخدام الأدوات الإعلامية الحديثة، وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على استخدام أدوات وسائل الإعلام الرقمي بشكل احترافي، وردم الفجوة من نقص الكوادر الإعلامية المؤهلة في المنطقة بتمكينهم بالمهارات اللازمة، ومن مخرجاته المتوقّعة تمكين المتدربين من الإلمام من استخدام الأدوات الإعلامية الحديثة، وإخراج مشاريع ومواد صحفية خلال فترة البرنامج؛ بواقع 8 مشاريع لكل متدرب، ومشروع تخرّج نهائي لكل متدرب مكتمل المعايير.