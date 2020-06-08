أرامكو تدعم وحيد إنفست الأمريكية بقيمة 25 مليون دولار

2020-06-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

حصلت شركة وحيد إنفست على دعم من أرامكو السعودية، أكبر شركة في العالم؛ للوسع في الشرق الأوسط وجعل الرياض مركزها في المنطقة.

وتقع شركة وحيد انفست الاستثمارية في نيويورك، بالولايات المتحدة، وهي أول منصة استشارية واستثمارية عبر الإنترنت متخصصة في الاستثمار الإسلامي، وتستهدف المستثمرين المسلمين من خلال برنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال جنيد وحيدنا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وحيد إنفست، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن الشركة حصلت على تمويل من عملاق النفط أرامكو السعودية كجزء من دعمها للمشاريع الريادية.

وصرح أن التمويل يصل إلى 25 مليون دولار، مضيفًا: وجود أرامكو كمستثمر أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، حيث يحصل العملاء على الكثير من الاطمئنان من الاستثمار من خلال وجود شركة مدعومة بأسماء قوية ومألوفة.

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وأوضح أن شركة بيكو كابيتال الإقليمية الرائدة في مجال الاستثمار، ومقرها دبي ومجموعة كيو بول التي تتخذ من بوسطن مقرًا لها استثمرتا أيضًا في الشركة.

وتابع جنيد وحيدنا أن الشركة التي تأسست قبل خمس سنوات حصلت بالفعل على ترخيص للعمل في المملكة، وتهدف إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في 20 دولة، لافتًا إلى أنها تتواجد حاليًا في تسع دول.

ويُذكر أن جنيد وحيدنا أسس أول منصة استثمارية رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في ماليزيا في أكتوبر 2015؛ للاستفادة من الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي.

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