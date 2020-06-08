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رصد توهج شمسي يطلق طاقة تعادل 100 مليون قنبلة ذرية
من الفئة B وفلكية جدة تحدد أخطر آثارها
متابعات الخليج 365 - الرياض
رصدت الجمعية الفلكية بجدة، صباح اليوم الاثنين 8 يونيو 2020 حدوث توهج في البقعة الشمسية من الدورة الجديدة 25 من فئة (B6.4)، وهو يعتبر من التوهجات الصغيرة نسبيًا.
وقالت فلكية جدة إن التوهج الشمسي من الفئة B يطلق الكثير من الطاقة مثل 100 مليون قنبلة ذرية كتلك المستخدمة في الحرب العالمية الثانية، ولكن على الشمس التي تعتبر بحد ذاتها مفاعلًا نوويًا، فإن مثل هذا الانفجار يعد “طفيفًا”.
وتابعت: يمكن أن ينتج عن توهجات (B) قذف انبعاث كتلي إكليلي (سحابة من الغاز المتأين) باتجاه الكرة الأرضية وتحفيز حدوث أضواء الشفق القطبي، ولكن ربما ليس هذه المرة، فبعد مراجعة أولية لصور الانفجار لم يشاهد وجود انبعاث يتجه نحونا.
وأضافت: البقعة الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى ” الفوتوسفير ” أو كرة الضوء” وتظهر البقعة مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.
وتتشكل هذه البقعة عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي حيث يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنه بما حولها.
وأفادت أنه تم التقاط هذه الصورة للبقعة الشمسية عبر الضوء غير المرئي حيث تظهر حلقات الإكليلية وهي عبارة عن أقواس تمتد من الشمس حيث البلازما تتحرك على طول خطوط المجال المغناطيسي والنقاط اللامعة التي تشاهد في الصورة هي مواقع حيث المجال المغناطيسي بالقرب من السطح قوي بشكل استثنائي.
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