عبدالعزيز بن سلمان: تخفيضات إنتاج النفط المقبلة أعمق من مايو

2020-06-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه نظرًا لأن بعض الدول ستعوض عن إنتاجها لشهر مايو، فإن التخفيضات في كل من يوليو وأغسطس وسبتمبر ستكون أعمق من شهر مايو.

وكان هناك 19 دولة قد وافقت على خفض إنتاجها بنسبة 23% في شهر مايو من خطوط الأساس المتفق عليها، ورفضت المكسيك وتعهدت الولايات المتحدة حينها بخفض الإنتاج عنها، ومع ذلك، عندما بدأت تقديرات الإنتاج في مايو في الظهور، أصبح من الواضح تمامًا أن العديد من البلدان لم تفِ بوعودها، وتقرر في اجتماع السبت الماضي أن تتعهد الدول المتقاعسة بتعويض إنتاجها، وكانت هذه الدول على وجه الخصوص وهي: العراق ونيجيريا وأنغولا وكازاخستان.

واتفقت البلدان الأربعة في نهاية المطاف على مبدأ إجراء تخفيضات إضافية في الناتج التعويضي في الأشهر المقبلة، وهو الأمر الذي أشار إليه وزير الطاقة أنه بذلك ستكون تخفيضات الإنتاج أعمق من شهر مايو.

وقال وزير الطاقة في مؤتمر صحفي، اليوم، إن السعودية وحلفاءها في الخليج لا يعتزمون تمديد التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط في يوليو كما كان الحال في يونيو.

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وعلق على رفع شركة أرامكو السعودية أسعار جميع أنواع النفط للمشترين من جميع المناطق في يوليو المقبل، قائلًا: انظروا إلى الأمر باعتباره مؤشرًا إيجابيًا، أن أرامكو ترى مؤشرات جيدة على أن الطلب على النفط سيعود قويًا مرة أخرى.

وكانت وكالة بلومبرغ أفادت أن سعر النفط العربي الخفيف للعملاء الآسيويين سيرتفع في يوليو بمقدار 6.1 دولار للبرميل، وهو أعلى ارتفاع منذ 20 عامًا.

وأضاف أن البراميل الإضافية للإنتاج السعودي في يوليو، حيث ستنتهي التخفيضات الطوعية البالغة مليون برميل في اليوم، ستذهب إلى السوق المحلية.

ويُذكر أن منظمة أوبك+ كانوا قد اتفقوا السبت الماضي على تمديد اتفاقية تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة حتى نهاية يوليو، من أجل استقرار سوق النفط.



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