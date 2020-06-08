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2020-06-08 عمان تسجل 604 حالات كورونا جديدة إجمالي الحالات 17486 توفي منهم 81 متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت سلطنة عمان اليوم تسجيل 604 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة بها 17486 توفي منهم 81 حالة، فيما تماثل للشفاء 3793 حالة. Advertisements وذكرت وزارة الصحة في بيان بثه وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2697 فحصًا.



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