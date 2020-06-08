أهم 5 مميزات وتحديثات جديدة من واتس آب

2020-06-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

عمل تطبيق واتس آب على مجموعة من الميزات والتحديثات الجديدة، من الوضع المظلم، إلى زيادة مكالمات الفيديو من أربعة إلى ثمانية، وتقييد الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر وأكثر من ذلك، ولا يزال يعمل على مجموعة من الميزات والتحديثات الجديدة، وإليكم الميزات الخمس الأكثر إثارة التي من المتوقع إطلاقها قريبًا.

1- مزامنة الحساب عبر أكثر من جهاز:

تُمكِن الميزة المستخدمين من ربط ومزامنة حساب واتس آب عبر العديد من الأجهزة في وقت واحد بنفس الرقم، وعلى الرغم من أن تاريخ الإصدار لم يتم الإعلان عنه بعد، إلا أن التكهنات تشير إلى أنها ستُطرح خلال ستة أشهر، وتصدر هذا النبأ عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم.

والأمر يختلف عن استخدام واتس ويب، الذي يتيح لك فتح التطبيق عبر المتصفح على أجهزة الحاسب الشخصي؛ إذ إن التحديث الجديد يتيح لك استخدام نفس الحساب على أكثر من هاتف ذكي.

2- إضافة جهات الاتصال عبر رمز QR:

بدأ تطبيق واتس آب باختبار إضافة جهات الاتصال عبر رمز الاستجابة السريعة QR، حيث تُعد طريقة أفضل وأسهل وأكثر خصوصية لإضافة الأشخاص كجهات اتصال، بدلًا من الحصول على رقم هاتفهم وإضافتهم في سجل جهات الاتصال بهاتفك ومن ثم التواصل معه.

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ويمكنك تغيير رمزك الخاص وتوليد رمز آخر في حال بدأ الرمز الخاص بك بالانتشار والوصول لأشخاص لا تريدهم أن يضيفوك بالتالي يصبح الرمز المتداول غير فعال.

3- رسائل التدمير الذاتي:

هذه ميزة أخرى يعمل عليها التطبيق منذ فترة، وهي تتيح للمستخدم ضبط رسائله على خاصية التدمير الذاتي بعد فترة زمنية محددة، وهي مفيدة لأي شخص يريد أن يرسل رسائل حساسة تحتوي على معلومات خاصة أو سرية ولا يريد أن تبقى متاحة للأبد.

4- متصفح داخل التطبيق:

يعمل واتس آب على ميزة متصفح داخل التطبيق، وهي تسمح للمستخدمين بفتح الروابط المرسلة عبر الدردشات داخل تطبيق المراسلة دون الحاجة إلى إعادة التوجيه إلى متصفح الويب، وهي تقلل بذلك من وقت فتح الروابط، وهي ميزة متوفرة بالفعل في تويتر ولينكد إن.

5- Last Seen للأصدقاء المختارين:

يسمح واتس آب حاليًا للمستخدمين بمشاركة آخر وقت كانوا متصلين به من خلال اختيار: جميع جهات الاتصال أو لا أحد، لكن لا يوجد خيار الأصدقاء المختارين، وهو ما يعمل عليه التطبيق في الفترة الحالية.



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