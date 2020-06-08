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سجلت الطائف حالة الوفاة الثامنة لمُصاب بفيروس كورونا منذُ بدء الجائحة، فيما بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2153 إصابة، بعد تسجيل 42 إصابة جديدة.
ووصل عدد المُتعافين من الفيروس إلى 1509 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ واحدة جديدة، في حين لا يزال 636 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.
جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه وزارة الصحة، عن مستجدات فيروس كورونا.
فيروس كورونا الجديد
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 05:53 PM
حالة تعافٍ جديدة ترفع أعداد المُتعافين لـ 1509الطائف تُسجل الوفاة الثامنة بكورونا.. وإجمالي الإصابات يصل لـ2153 إصابة
سجلت الطائف حالة الوفاة الثامنة لمُصاب بفيروس كورونا منذُ بدء الجائحة، فيما بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2153 إصابة، بعد تسجيل 42 إصابة جديدة.
ووصل عدد المُتعافين من الفيروس إلى 1509 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ واحدة جديدة، في حين لا يزال 636 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.
جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه وزارة الصحة، عن مستجدات فيروس كورونا.
، الطائف تُسجل الوفاة الثامنة بكورونا.. وإجمالي الإصابات يصل لـ2153 إصابة ،
المصدر : الخليج 365
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