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أفادت بيانات حكومية نُشرت اليوم (الاثنين)، بارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بواقع 55 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 40597 بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس.
ووفقاً لإحصاء لـ"رويترز" يستند إلى مصادر البيانات الرسمية، فقد تجاوز عدد حالات الوفاة في المملكة المتحدة، 50 ألف وفاة الأسبوع الماضي، متضمنًا الحالات المشتبه بأنها ناجمة عن الفيروس.
فيروس كورونا الجديد
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 05:43 PM
55 حالة جديدةوفيات "كورونا" في بريطانيا تواصل الارتفاع .. والحصيلة 40.597
أفادت بيانات حكومية نُشرت اليوم (الاثنين)، بارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بواقع 55 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 40597 بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس.
ووفقاً لإحصاء لـ"رويترز" يستند إلى مصادر البيانات الرسمية، فقد تجاوز عدد حالات الوفاة في المملكة المتحدة، 50 ألف وفاة الأسبوع الماضي، متضمنًا الحالات المشتبه بأنها ناجمة عن الفيروس.
، وفيات "كورونا" في بريطانيا تواصل الارتفاع .. والحصيلة 40.597 ،
المصدر : الخليج 365
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