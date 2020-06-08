- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عن عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.
وتضمنت النصائح الواجب اتباعها قبل شراء أجهزة التكييف "التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، وكلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.
أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية" كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف".
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 05:33 PM
تشتمل على تثبيت درجة حرارة الجهاز على "24 درجة مئوية"
كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عن عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.
وتضمنت النصائح الواجب اتباعها قبل شراء أجهزة التكييف "التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، وكلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.
أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية" كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف".
، "لتبقى" تُقدم عدة نصائح لرفع كفاءة التكييف في استهلاك الطاقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "لتبقى" تُقدم عدة نصائح لرفع كفاءة التكييف في استهلاك الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.