إغلاق مؤقت لطريق عقب الصفيحة بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن إغلاق مؤقت لطريق (عقبة الصفيحة) بمحافظة الطائف . أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن إغلاق مؤقت لطريق (عقبة الصفيحة) بمحافظة الطائف . وأكد أن ذلك يأتي بسبب تساقط بعض الصخور نتيجة هطول الأمطار، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر.

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