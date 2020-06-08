"النسخ واللصق" انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): يُعد النسخ واللصق للمصنفات الأدبية انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، وفقًا للنظام في المملكة. يُعد النسخ واللصق للمصنفات الأدبية انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، وفقًا للنظام في المملكة. وأكدت هيئة حقوق الملكية الفكرية، أن نظام حق المؤلف صنّف النسخ واللصق للمصنفات الفنية والأدبية والعلمية دون الإشارة لصاحبها أو استئذانه خطيًا انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.

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