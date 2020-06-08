بالفيديو.. رصد تكدس للعمالة بشوارع خميس مشيط

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): خالفت مجموعة من العمالة التعليمات والإجراءات الاحترازية التى صدرت للحد من تفشي فيروس خالفت مجموعة من العمالة التعليمات والإجراءات الاحترازية التى صدرت للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. ورصدت كاميرات قناة الإخبارية تكدس للعمالة في الشوارع والطرقات بمحافظة خميس مشيط، بدون الالتزام بالتباعد الاجتماعي. كما رصدت محلات في حي الهميلة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، بجانب تدني في مستوى النظافة.

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