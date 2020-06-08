شكرا لمتابعة خبر عن رصد مصنع أجبان تالفة بالدمام وضبط 2299 كجم من المنتجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن رصد مصنعًا يقوم بتعبئة عبوات من الأجبان منتهية الصلاحية والتالفة في الدمام.

وأكدت أنه تم ضبط ٢٢٩٩ كجم من المنتجات وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.