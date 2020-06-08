شكرا لمتابعة خبر عن مدير الصحة بمجلس التعاون الخليجي يُبدد مخاوف حدوث موجة ثانية من كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، عن رأيه في إمكانيه حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا في المملكة.

وأكد خلال مقطع فيديو له، عدم وجود موجة ثانية للفيروس، قائلًا: " حذرت منظمة الصحة العالمية بعض الدول التي خففت إجراءاتها بشكل كامل من عودة موجة ثانية للفيروس قاسية في الشتاء المقبل، إذا لم يتم اكتشاف لقاح " .

وأضاف: "نحن في دول الخليج ومن ضمنها السعودية لم تخفف إجراءاتها دفعة واحدة، وإنما كانت بالتدريج مع وجود متابعة مستمرة للأوضاع وتقييم للمخاطر، ومتابعة للمؤشرات فليس لنا علاقة بهذا الموضوع نهائيا، ونحن متفائلون جداً بإمكانية التوصل إلى لقاح، وألا يكون هناك موجة ثانية للوباء في مكان في العالم".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 105283 حالة.