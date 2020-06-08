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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشفت الجمعية الفلكية في جدة عن رصد توهج شمسي يطلق طاقة تعادل 100 مليون قنبلة ذرية. كشفت الجمعية الفلكية في جدة عن رصد توهج شمسي يطلق طاقة تعادل 100 مليون قنبلة ذرية. وأكدت الجمعية أن التوهج من فئة B ، ويعد من التوهجات الصغيرة التى تطلق إنبعاثات تجاه الأرض. وأضافت أن تلك الانبعاثات تحفز حدوث أضواء الشفق القطبي، مؤكدة أنه لم يرصد أى انبعاثات باتجاه الكرة الأرضية جراء هذا التوهج.

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