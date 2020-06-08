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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، عن الجدول الزمني لتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الاستقطاع. كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، عن الجدول الزمني لتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الاستقطاع. وجاء ذلك بعد تنفيذ مبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص؛ فيما يوضح الجدول التالي المواعيد.

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