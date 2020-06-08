شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء تكليف 4 رؤساء بلديات بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): قالت مصادر بان أمين أمانة منطقة جازان قرر إنهاء تكليف رؤساء أربع بلديات في منطقة جازان وانتدابهم للعمل في بلديات أخرى، عقب تقاعد رئيس بلدية صبيا الحالي. قالت مصادر بان أمين أمانة منطقة جازان قرر إنهاء تكليف رؤساء أربع بلديات في منطقة جازان وانتدابهم للعمل في بلديات أخرى، عقب تقاعد رئيس بلدية صبيا الحالي. وأوضحت المصادر بانه تم إنهاء تكليف رئيس بلدية صامطة، وتم انتدابه إلى صبيا وإنهاء تكليف رئيس بلدية الأحد وانتدابه إلى صامطة وإنهاء رئيس بلدية الطوال وانتدابه إلى أحد المسارحة. وتابعت بانه تم إنهاء تكليف رئيس بلدية قوز الجعافرة وانتدابه إلى بلدية الطوال.

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