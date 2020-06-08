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شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة للملك خالد مع أمراء أثناء توديعهم للرئيس المصري "السادات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت صورة التقطت عام 1976 الملك خالد، ومعه عدد من الأمراء حينها، وهم يودعون الرئيس المصري محمد أنور السادات.
وظهر في الصورة الملك فهد والملك عبدالله و الملك سلمان، وهم يلوحون بأيديهم مودعين الرئيس المصري بعد زيارته للمملكة.
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