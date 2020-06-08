شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: إغلاق 71 مسجدًا بعد تسجيل حالات إصابة بكورونا فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن إغلاق 71 مسجدًا احترازيًا نتيجة تسجيل إصابات بفيروس كورونا فيها.

وصرّح آل الشيخ، بأن " عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى -للأسف- لإغلاق ٧١ مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجاري العمل على تعقيمها " .

وشهدت الفترة الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالمملكة، والتي تخطت الـ100 ألف منذ بداية الأزمة.