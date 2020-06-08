شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. افتتاح مؤقت لحركة السير في المسار الغربي لنفق طريق الملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

كشفت أمانة منطقة نجران، صباح اليوم الاثنين، أنها افتتحت مؤقتًا، حركة السير في المسار الغربي لنفق طريق الملك سعود أمام المركبات والشاحنات، بالتنسيق مع مرور المنطقة.

وأشارت الأمانة إلى أن أقصى ارتفاع سيكون مسموحًا به في النفق هو 5.5 متر؛ فيما سيتم تركيب اللوحات الإرشادية والإنارات الليلية، لاستكمال الأعمال بطريق الخدمة.