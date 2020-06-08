شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3369‏‎ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1707 حالات تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 74,524 حالة؛ فضلًا عن 34 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 746 حالة، بينما الحالات النشطة 30,013 حالة، والحرجة 1632 حالة.