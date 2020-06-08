شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على أجزاء متفرقة من الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تشهد أجزاء متفرقة من محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة عليها.

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.