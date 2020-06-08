شكرا لمتابعة خبر عن زحام مقبول عند مركز «الشينغن» بالرياض بعد فتح باب منح التأشيرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فتح مركز التأشيرات الموحد "الشينغن" بالرياض، باب منح التأشيرات الأوروبية للراغبين في السفر، وذلك منذ أمس الأحد.

يأتي ذلك بعد إعلان المفوضية الأوروبية بدء استقبال السياح لدول الاتحاد، بداية من يوليو 2020، فيما شهد المركز زحامًا مقبولًا.

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وصرّح طلال الشلوي مدير إحدى شركات الخدمات السياحية، بأن هناك زحامًا مقبولًا؛ نظرًا لأن سفارة الدنمارك فقط هي من فتحت أبوابها لاستقبال المراجعين وطالبي التأشيرة.

وأضاف أن السفارات الأخرى أعلنت أنها ستفتح منتصف يونيو أي بعد أسبوع، مؤكدًا على عدم وجود تغيير في أسعار التأشيرات.

يشار إلى أن نحو 10 دول أوروبية ستبدأ في استقبال السياح خلال الشهرين المقبلين، مثل الدنمارك وهولندا والنرويج وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وسويسرا والنمسا.