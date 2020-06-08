شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تعرف على الإجراءات الإحترازية في دفن مصابو كورونا المهاجرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المدير العام لمغسلة الأموات الخيرية بجامع المهاجرين، بأنهم يتبعون الإجراءات الإحترازية، مردفا بتخصيص سيارتين مغلقتين ومعزولتين تمامًا، وعازل يفصل قمرة السائق عن مكان وجود الجثمان؛ سواء لوفيات كورونا أو اشتباه كورونا، ولا تستخدم السيارة إلا لهذا الغرض".

وأوضح أن هناك لبس خاص للسائق الناقل للجثمان ولبس واقٍ كامل لفريق الغسيل مزود بكمامة بفلتر تنقية هواء تفوق 95%، ويتم تيميم الجثمان ولا يُغسل بالماء".

وأضاف المدير بأن الجثمان يوضع في كيس إضافي، ثم يُكفن ويكون فريق الغسيل لديه خبرة تزيد على ١٠ سنوات في التعامل مع جثامين الأمراض الوبائية، بأنه يتم الغسل وتجهيز الجثمان بغرفة معزولة مخصصة لهذا الغرض تبعد 100 متر عن مكان تواجد أهل المتوفى"، ثم الغسل وتجهيز الجثمان بغرفة معزولة مخصصة لهذا الغرض تبعد 100 متر عن مكان تواجد أهل المتوفى".

Advertisements