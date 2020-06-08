إنشاء أطول مسار سياحي بالمملكة بطول 1835 كيلو متر

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تنشئ المملكة أطول مسار سياحي ترفيهي بطول 1835 كيلو مترا والذي يمتد أبها إلى تبوك مرورا بالباحة والطائف. تنشئ المملكة أطول مسار سياحي ترفيهي بطول 1835 كيلو مترا والذي يمتد أبها إلى تبوك مرورا بالباحة والطائف. وتعمل هيئة السياحة على المسار الذي يمتد من محطة أبها إلى تبوك مروراً بالباحة والطائف وجدة ورابغ الاقتصادية وينبع وأملج، ويستهدف المسار العائلات. ومن المتوقع أن تستغرق مدة الرحلة السياحية الواحدة نحو أسبوعين لكل عائلة

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