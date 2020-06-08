شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق 459 منشأة مخالفة للقرارات الاحترازية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، أنه ‏إنفاذًا للتوجيهات الوقائية وحماية للسكان من الفيروس المستجد، تم إغلاق ٤٥٩ منشأة خالفت القرارات الاحترازية خلال الأيام الـ٧ الماضية.

وأوضحت الأمانة، أنه تم تطبيق العقوبات بحدها الأعلى وأحيل ملاكها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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