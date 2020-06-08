شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. مواطن يوثق جمال المتنزهات بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

حرص المواطن، عمر العمري، على رصد جمال الطبيعة في متنزهات المملكة، من خلال صور نشرها على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ورصد المصور الهاوي المناظر الخلابة للطبيعة في المتنزهات خاصة بمنطقة عسير، كما وثق عدة صور للقرى والأودية وجمالها بمتنزه الحبلة الجبلي الذى يبعد عن مدينة أبها بمسافة 50كم.

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