بـ746 حالة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت مدينة الرياض، قائمة الإصابات بفيروس كورونا، مسجلة 746 حالة من أصل 3396 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وتم تسجيل 577 حالة في جدة، و376 في مكة المكرمة، و301 في الدمام، و241 في الهفوف، و224 في القطيف، و180 في الخبر، و124 في المدينة المنورة، و99 في الظهران.

و42 في الطائف، و41 في الدرعية، و38 في خميس مشيط، و33 في المبرز، و28 في الجبيل، و22 في الخرج، و21 في تبوك، و19 في راس تنورة، و18 في وادي الدواسر، و15 في حفر الباطن، و13 في كلٍ من: العارضة وعرعر وأبها وجازان.

و10 في ينبع، و9 في كلٍ من: نجران وبيشة، و8 في كلٍ من: أبوعريش وصبيا وبيش، و7 في الجفر، و6 في كلٍ من: العيون والنعيرية، و5 في كلٍ من: بريدة والخرمة ومهد الذهب وشرورة والنماص والخفجي.

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و4 في كلٍ من: رابغ وصامطة وضبا، و3 في كلٍ من: أحد رفيدة وبقيق والعويقيلة والليث والسليل والمزاحمية، و2 في كلٍ من: الرويضة والباحة ومحايل والمندق وعيون الجواء ورياض الخبراء وصفوى والقنفذة وطبرجل ورجال ألمع.

وتسجيل حالة إصابة واحدة في كلٍ من: الشعبة وخليص وخباش ورفائع الجمش والحرجة وحائل والدلم والزلفي وعنيزة والقحمة والمخواة وظلم وحريملاء وظهران الجنوب وبلجرشي والعقيق وتمير وفيفا والقرى وقرية العليا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 105283 حالة، وتسجيل 1707 حالات تعافٍ، ليصل مجموع المتعافين إلى 74.524 حالة، وتسجيل 34 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 746 حالة.

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